Отец лыжника Большунова предчувствовал, что сын завоюет золото Олимпиады 6 февраля

МОСКВА, 6 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Отец олимпийского чемпиона 2022 года Александра Большунова Александр Большунов - старший предчувствовал, что сын завоюет золото Игр в Пекине именно 6 февраля. Об этом Большунов-старший рассказал ТАСС.

Лыжник Александр Большунов занял первое место в скиатлоне и принес сборной России первую золотую медаль Олимпийских игр в Пекине.

"Какие могут быть эмоции, когда есть олимпийское золото? Саша всю сознательную жизнь шел к этому, так что эмоции непередаваемые. В двух словах не описать. Я еще не могу отойти от всего этого, это то, к чему мы шли", - сказал Большунов-старший.

"Не думал о том, что Саше удастся финишировать с флагом, но размышлял о сегодняшнем дне - у меня вчера был день рождения. Знал, что 6 февраля он преподнесет мне подарок - психологически будет спокоен, выиграет золото, и дальше Игры пойдут спокойно. Как-то заранее я это предчувствовал и не сомневался. Я понимал, что именно 6 февраля он должен стать олимпийским чемпионом - так Бог распорядился и как-то все сложилось", - добавил собеседник агентства.

Также отец Большунова высказался о дальнейших перспективах сына на Олимпийских играх в Пекине. "Чего теперь останавливаться? Главное, что нужно было взять, теперь у него есть. После этого он будет более психологически спокоен - теперь будет дальше сражаться, а там - что Бог даст", - резюмировал Большунов-старший.

Большунов стал первым в России лыжником, выигравшим Олимпийские игры, чемпионат мира и общий зачет Кубка мира. На данный момент сборная России занимает третье место в медальном зачете Олимпийских игр в Пекине. Российские спортсмены завоевали одну золотую, две серебряные и одну бронзовую медаль. Первое место занимают норвежцы (2-0-1), на второй строчке располагается команда Швеции (2-0-0).