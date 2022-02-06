Кравцов: конькобежцу Трофимову следовало тактически переиграть норвежца в забеге на Играх

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Российский конькобежец Сергей Трофимов фактически помог норвежцу Хальгейру Энгебротену занять третье место в соревновании на дистанции 5 000 м на Олимпиаде в Пекине, россиянину следовало тактически переиграть соперника. Такое мнение ТАСС высказал президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов.

В воскресенье Трофимов занял четвертое место на дистанции 5 000 метров. Первым стал швед Нильс ван дер Пул, вторым стал представитель Нидерландов Патрик Руст, третьим - Энгебротен. При этом Трофимов и норвежец бежали в одном забеге, а отставание Трофимова от соперника в итоге составило 0,39 секунды.

"Сергей хорошо пробежал, с личным рекордом, чуть-чуть не хватило ему по дистанции, - сказал Кравцов. - Получилось так, что норвежец три раза выходил Сергею в спину, фактически он помог норвежцу себя обыграть. Чуть-чуть не хватило, но Энгебротен выступил на своем самом высоком уровне. Конечно, обидно, что в шаге от пьедестала остановились".

"Бесспорно, Сергей не был фаворитом сегодняшних забегов. Но тем не менее помним, как он на этапе Кубка мира в Херенвене хорошо пробежал эту дистанцию (занял третье место - прим. ТАСС), это спортсмен, который способен на многое. Данный забег, конечно, он провел хорошо. Конечно, удача должна быть, может быть, где-то недоработано, где-то нужно было добавить и тактически переиграть норвежца", - добавил Кравцов.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.