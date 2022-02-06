Конькобежец Румянцев назвал забег на 5 000 м хорошей пристрелкой перед коронной дистанцией

ПЕКИН, 6 февраля. /ТАСС/. Забег на 5 000 м вселил оптимизм и стал хорошей пристрелкой перед дистанцией 10 000 м. Об этом заявил в воскресенье журналистам российский конькобежец Александр Румянцев.

Румянцев с результатом 6 минут 15,02 секунды стал шестым на дистанции 5 000 м. Золото с результатом 6.08,84 завоевал швед Нильс ван дер Пул. Он установил олимпийский рекорд на этой дистанции.

"По себе могу сказать, что медали нет, я ставлю себе минус за этот бег. Но по нему могу сказать, что он вселяет оптимизм. Не бегали в принципе весь январь, готовились к командной гонке. Я думаю, что на дистанции 10 000 м будет все хорошо. Это моя дистанция, и я на нее настраиваюсь, это была пристрелка, и довольно хорошая", - сказал он.

Российский конькобежец добавил, что победа ван дер Пула не стала для него сюрпризом. "Человек сбегал по своему рейтингу. В последний год он не проигрывает ни одного старта что на дистанции 5 000 м, что на дистанции 10 000 м. Все предсказуемо", - пояснил Румянцев.

Забеги на 10 000 м у мужчин пройдут 11 февраля. Олимпиада завершится 20 февраля.