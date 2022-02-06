Могулистка Лазаренко рассказала, что Олимпиада в Пекине запомнится ей атмосферой праздника

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 6 февраля. /ТАСС/. Олимпиаду в Пекине отличает от других крупных соревнований во фристайле атмосфера праздника. Такое мнение высказала ТАСС российская фристайлистка Виктория Лазаренко.

Для Лазаренко Игры в Пекине стали первой Олимпиадой. В воскресенье спортсменка выступила во второй женской квалификации олимпийских соревнований в дисциплине "могул". Она набрала 65,77 балла, улучшив результат по сравнению с первой квалификацией, однако этого не хватило для выхода в финал. В финале олимпийских соревнований выступят россиянки Анастасия Смирнова и Полина Чудинова.

"[Запомнится] обстановка праздника, это завораживает, мне нравится. Хотя бывали масштабнее [соревнования], например, в Америке. Но здесь праздник больше чувствуется", - отметила Лазаренко.

По ее словам, в ходе выступления в квалификации ей почти все удалось. "Но вход мог бы быть лучше", - заметила собеседница агентства.

Лазаренко 18 лет, в 2018 году она заняла первое место на первенстве мира в парном могуле, в 2021 году стала чемпионкой России в могуле и парном могуле.