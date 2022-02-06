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Олимпиада-2022 в Пекине

Хоккеист сборной России Кузьменко не примет участия в Олимпиаде из-за микротравмы

Первый матч на Олимпийских играх сборная России проведет 9 февраля против команды Швейцарии

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Нападающий сборной России по хоккею Андрей Кузьменко не примет участия в олимпийском турнире из-за микротравмы. Об этом в эфире Первого канала сообщил генеральный менеджер сборной Илья Ковальчук.

"Не очень хорошая новость - из-за микротравмы Кузьменко покидает расположение сборной России", - сказал Ковальчук.

Кузьменко 26 лет, он выступает за санкт-петербургский СКА. В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-2021/22 он провел 45 игр, в которых забросил 20 шайб и отдал 33 голевые передачи.

Мужской хоккейный турнир начнется 9 февраля. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Швейцарии (9 февраля), Дании (11 февраля) и Чехии (12 февраля).

Теги
Олимпиада-2022 в Пекине
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