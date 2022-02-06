Пропустившая Олимпиаду биатлонистка Васнецова выздоровела после заражения коронавирусом

ТАСС, 6 февраля. Тест российской биатлонистки Валерии Васнецовой на коронавирус дал отрицательный результат. Об этом спортсменка сообщила в сторис на своей странице в Instagram.

30 января пресс-служба Союза биатлонистов России сообщила, что два теста Васнецовой на коронавирус дали положительный результат. На Олимпиаде в Пекине ее заменила Евгения Буртасова.

"Я ждала тебя восемь дней", - написала Васнецова под фотографией с отрицательным результатом теста.

Васнецовой 24 года, она является двукратной чемпионкой мира среди юниоров, а также чемпионкой Универсиады 2019 года в одиночной смешанной эстафете.

Олимпийские соревнования по биатлону проходят с 5 по 19 февраля в Пекине.