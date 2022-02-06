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Олимпиада-2022 в Пекине

Фигуристы Дэвис и Смолкин провели тренировку ритм-танца на Олимпиаде в Пекине

Виктория Синицина и Никита Кацалапов пропустили тренировку в связи с подготовкой к участию в произвольной программе командного турнира
Глеб Смолкин и Диана Дэвис Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Глеб Смолкин и Диана Дэвис
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПЕКИН, 6 февраля. /ТАСС/. Дебютанты Олимпийских игр в Пекине фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин, выступающие в танцах на льду, провели в воскресенье вечером тренировку, на которой отрабатывали ритм-танец. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Дуэт Виктории Синициной и Никиты Кацалапова тренировку пропустил. Как ранее Кацалапов сообщил журналистам, спортсмены готовятся к участию в произвольной программе командного турнира Олимпиады. Окончательная заявка сборной на заключительный день командного турнира станет известна в воскресенье.

Российская команда занимает первое место, набрав 45 очков, в активе американцев 42 балла, третью позицию занимает команда Японии (39), далее идут сборные Канады (30) и Китая (29).

Сборная России выиграла командный турнир на Играх-2014 в Сочи, а на Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане завоевала серебро, победу четыре года назад одержали канадские фигуристы.

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Олимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
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