Российских биатлонистов наградили бронзовыми медалями Олимпиады в смешанной эстафете

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 6 февраля. /ТАСС/. Российские биатлонисты Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов награждены бронзовыми медалями Олимпийских игр в Пекине. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Церемония награждения прошла в Чжанцзякоу.

Победу в эстафете, прошедшей 5 февраля, одержала сборная Норвегии в составе Марте Рёйселанн, Тириль Экхофф, Тарьея и Йоханнеса Бё. Сборная Франции (Анаис Шевалье-Буше, Жюли Симон, Эмильен Жаклен, Кентен Фийон-Майе) заняла второе место. Команда России отстала от победителей на 1,5 секунды и заняла третье место.

Для 27-летней Нигматуллиной, 25-летней Резцовой, 30-летнего Логинова и 27-летнего Латыпова это первые медали Олимпийских игр в карьере. Резцова и Латыпов выиграли медали в дебютной гонке на Олимпиаде. Все четверо представляют ЦСКА.

Олимпиада в Пекине завершится 20 февраля.