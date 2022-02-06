Газизов: "Уфа" может приобрести еще одного футболиста, трансферная кампания не завершена

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Зимняя трансферная кампания "Уфы" не завершена, футбольный клуб может приобрести еще одного игрока. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор уфимского клуба Шамиль Газизов.

В зимнее трансферное окно "Уфа" арендовала у сербского "Пролетера" колумбийского нападающего Дилана Ортиса. Также к клубу присоединились белорусский голкипер Антон Чичкан, российский полузащитник Дмитрий Кабутов и португальский полузащитник Тьяго Родригес.

"Пока еще работаем, - сказал Газизов. - Кабутов является опытным игроком, он добавит на фланге, его игра нам нравится. Тьяго - более креативный футболист, будет в середине поля. Все, что мы хотели, сделали".

"У нас может быть еще один трансфер, поэтому трансферная кампания не завершена. Также могут быть трансферы на выход", - добавил Газизов.

"Уфа" занимает 15- место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 16 очков в 18 матчах. В первом матче после зимней паузы уфимский клуб на выезде встретится с грозненским "Ахматом" 27 февраля.

Трансферное окно закроется 22 февраля.