Чалов вошел в стартовый состав "Базеля" на матч чемпионата Швейцарии по футболу

ТАСС, 6 января. Российский нападающий "Базеля" Федор Чалов включен в стартовый состав команды на матч 20-го тура чемпионата Швейцарии по футболу против "Сьона". Об этом сообщает пресс-служба "Базеля".

1 февраля "Базель" объявил об аренде Чалова из московского ЦСКА до конца текущего сезона. В основной команде ЦСКА Чалов выступает с 2017 года, за это время он провел 179 игр, забив 49 голов и отдав 33 результативные передачи. В составе армейцев Чалов стал лучшим бомбардиром национального первенства в сезоне-2018/19 (15 мячей) и выиграл суперкубок страны в 2018 году. За сборную России футболист провел три игры, не отметившись результативными действиями.

"Базель" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Швейцарии с 36 очками после 19 матчей. Матч против Сьона команда проведет дома, игра начнется в 16:15 мск.