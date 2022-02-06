Российская фристайлистка Смирнова завоевала бронзу в могуле на Олимпиаде в Пекине

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 6 февраля. /ТАСС/. Российская фристайлистка Анастасия Смирнова завоевала бронзовую медаль в дисциплине "могул" на Олимпийских играх в Пекине.
Спортсменка показала результат 77,72 балла. Олимпийской чемпионкой стала австралийка Джакара Энтони, набравшая 83,09 балла. Серебро выиграла представительница США Джаэлин Кауф (80,28).
Олимпийские игры завершатся 20 февраля.
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Норвегия
|2
|0
|1
|3
|2
|Швеция
|2
|0
|0
|2
|3
|Россия
|1
|2
|2
|5
|4
|Нидерланды
|1
|1
|0
|2
|5
|Словения
|1
|0
|1
|2
|5
|Япония
|1
|0
|1
|2
|5
|Австралия
|1
|0
|1
|2
|8
|Китай
|1
|0
|0
|1
|8
|Новая Зеландия
|1
|0
|0
|1
|10
|Италия
|0
|2
|0
|2
|10
|США
|0
|2
|0
|2
|12
|Канада
|0
|1
|1
|2
|12
|Австрия
|0
|1
|1
|2
|14
|Франция
|0
|1
|0
|1
|14
|Германия
|0
|1
|0
|1
|16
|Венгрия
|0
|0
|1
|1
|16
|Финяндия
|0
|0
|1
|1
|16
|Польша
|0
|0
|1
|1