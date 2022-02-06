{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Олимпиада-2022 в Пекине
Обновлено 

Российская фристайлистка Смирнова завоевала бронзу в могуле на Олимпиаде в Пекине

Победу одержала австралийка Джакара Энтони, второй стала представительница США Джаэлин Кауф
Анастасия Смирнова Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Анастасия Смирнова
© Сергей Бобылев/ТАСС

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 6 февраля. /ТАСС/. Российская фристайлистка Анастасия Смирнова завоевала бронзовую медаль в дисциплине "могул" на Олимпийских играх в Пекине.

Спортсменка показала результат 77,72 балла. Олимпийской чемпионкой стала австралийка Джакара Энтони, набравшая 83,09 балла. Серебро выиграла представительница США Джаэлин Кауф (80,28).

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.

Таблица медалей XXIV зимних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Норвегия2013
2Швеция2002
3Россия1225
4Нидерланды1102
5Словения1012
5Япония1012
5Австралия1012
8Китай1001
8Новая Зеландия1001
10Италия0202
10США0202
12Канада0112
12Австрия0112
14Франция0101
14Германия0101
16Венгрия0011
16Финяндия0011
16Польша0011

 

Теги
Олимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
Расписание и результаты медальных соревнований Олимпиады в Пекине
На Играх в Китае разыгрывается 109 комплектов наград
Расписание и результаты медальных соревнований Олимпиады в Пекине
Читать полностью