Сборная России по фигурному катанию выступит в командном турнире Олимпиады без замен

ПЕКИН, 6 февраля. /ТАСС/. Анастасия Мишина и Александр Галлямов представят произвольную программу в соревнованиях спортивных пар, а Камила Валиева выступит в женском одиночном катании в составе сборной России в командном турнире на Олимпиаде. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России,

Ранее капитан российской команды Никита Кацалапов сообщил, что он выступит в произвольном танце в дуэте с Викторией Синициной. В российской команде не произведено ни одной из разрешенных двух замен после коротких программ. Кацалапов и Синицина в ритм-танце заняли второе место. Также вторыми в короткой программе стали Мишина и Галлямов, а Валиева выиграла короткую программу.

Сборная России набрала 45 очков и занимает первое место в командном турнире, опережая идущих вторыми американцев на три балла. Третью позицию занимает команда Японии (39), далее идут сборные Канады (30) и Китая (29). Турнир завершится 7 февраля.