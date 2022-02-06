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Олимпиада-2022 в Пекине

Курашов: бронза Смирновой на Олимпиаде много значит для российского фристайла

В воскресенье россиянка стала третьей в дисциплине "могул" на Играх в Пекине
Президент Федерации фристайла России Алексей Курашов Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Президент Федерации фристайла России Алексей Курашов
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Бронзовая медаль Анастасии Смирновой в могуле на Олимпиаде в Пекине имеет большое значение для российского фристайла. Такое мнение высказал ТАСС по телефону президент Федерации фристайла России Алексей Курашов.

В воскресенье Смирнова стала третьей в дисциплине "могул" на Олимпиаде. Первое место заняла австралийка Джакара Энтони, серебро выиграла представительница США Джаэлин Кауф.

"В женском могуле бронзовая медаль Олимпиады для нас имеет большое значение, - сказал Курашов. - У нас не все смогли пробиться в суперфинал. Мы рассчитывали на Смирнову и Лазаренко, но Вика травмирована, она выступала с травмой плеча, показала все, что могла, тоже мужественно сражалась. Рассматривали ее снятие, но она выступала".

"Но Настя Смирнова - молодец, заслуженно пришла к этому результату. В будущем надеемся на олимпийское золото. Полетит ли Смирнова с остальными могулистами в Россию в понедельник? Мы сейчас будем решать этот вопрос, сегодня примем решение", - добавил Курашов.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.

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