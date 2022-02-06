Тарасова прокомментировала состав фигуристов на последний день командного турнира в Пекине

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поддерживает решение Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) не проводить замену в сборной России перед заключительным днем командного турнира на Олимпийских играх в Пекине. Такое мнение Тарасова высказала ТАСС.

Ранее руководство ФФККР приняло решение не проводить замену в командном турнире перед произвольными программами.

"Если руководство федерации так решило, то значит, так правильно", - сказала Тарасова.

Сборная России лидирует в зачете командного турнира на Олимпиады, набрав после пяти видов 45 очков. На втором месте идет команда США (42 очка). Третью позицию занимает команда Японии (39), далее идут сборные Канады (30) и Китая (29). Турнир завершится 7 февраля.