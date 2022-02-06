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Олимпиада-2022 в Пекине

Фристайлистка Смирнова заявила, что не хотела уезжать с Олимпиады без медали

В воскресенье россиянка завоевала бронзу в дисциплине "могул" на Играх в Пекине

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 6 февраля. /ТАСС/. Бронзовый призер Олимпиады в Пекине российская фристайлистка Анастасия Смирнова не хотела покидать Игры без медали. Об этом спортсменка рассказала журналистам.

В воскресенье Смирнова завоевала бронзовую медаль в дисциплине "могул" на Олимпиаде. Первое место заняла австралийка Джакара Энтони, серебро выиграла представительница США Джаэлин Кауф.

"Хотелось очень сильно [завоевать] медаль, не хотелось возвращаться без награды, - сказала Смирнова. - Делали все возможное, чтобы ее получить. Программы-минимум у нас нет, у нас была только программа-максимум. Когда поняла, что гарантировала себе медаль, внутри ничего не почувствовала, поскольку я настраивалась на этот старт не как на Олимпиаду, а как на обычный Кубок мира".

На вопрос о том, почувствовала ли спортсменка, что одержала историческую победу, она ответила: "Честно говоря, нет, потому что, когда выиграла чемпионат мира, это тоже было историческое [событие], и я не ощущала. Рада, что принесла медаль стране, но не ощущала как историческое. Делала всю работу, поэтому заслуженно", - добавила фристайлистка.

Смирновой 19 лет, она представляет общество ЦСКА. Спортсменка является чемпионкой мира 2021 года в парном могуле, а также бронзовым призером мирового первенства в индивидуальных соревнованиях.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.

Теги
Олимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
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