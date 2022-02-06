Сборная России завоевала три награды во второй медальный день Олимпиады

ПЕКИН, 6 февраля. /ТАСС/. Российские спортсмены завоевали одну золотую, одну серебряную и одну бронзовую награду во второй медальный день Олимпийских игр в Пекине.

В воскресенье должны были разыгрываться семь комплектов наград, однако финальные соревнования по горнолыжному спорту в скоростном спуске у мужчин были перенесены на понедельник из-за неблагоприятных погодных условий.

Лыжник Александр Большунов завоевал золото в скиатлоне, Денис Спицов стал серебряным призером. Фристайлистка Анастасия Смирнова выиграла бронзу в дисциплине "могул".

Сборная России занимает третье место в медальном зачете, завоевав одну золотую, две серебряные и две бронзовые награды. Первыми идут норвежцы (две золотые и одна бронзовая медаль), вторыми - шведы (две золотые медали).

7 февраля на Олимпиаде будет разыграно девять комплектов наград. Игры завершатся 20 февраля.