Сборная России завоевала три награды во второй медальный день Олимпиады

ПЕКИН, 6 февраля. /ТАСС/. Российские спортсмены завоевали одну золотую, одну серебряную и одну бронзовую награду во второй медальный день Олимпийских игр в Пекине.
В воскресенье должны были разыгрываться семь комплектов наград, однако финальные соревнования по горнолыжному спорту в скоростном спуске у мужчин были перенесены на понедельник из-за неблагоприятных погодных условий.
Лыжник Александр Большунов завоевал золото в скиатлоне, Денис Спицов стал серебряным призером. Фристайлистка Анастасия Смирнова выиграла бронзу в дисциплине "могул".
Сборная России занимает третье место в медальном зачете, завоевав одну золотую, две серебряные и две бронзовые награды. Первыми идут норвежцы (две золотые и одна бронзовая медаль), вторыми - шведы (две золотые медали).
7 февраля на Олимпиаде будет разыграно девять комплектов наград. Игры завершатся 20 февраля.
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Норвегия
|2
|0
|1
|3
|2
|Швеция
|2
|0
|0
|2
|3
|Россия
|1
|2
|2
|5
|4
|Германия
|1
|1
|0
|2
|4
|Нидерланды
|1
|1
|0
|2
|6
|Словения
|1
|0
|1
|2
|6
|Япония
|1
|0
|1
|2
|6
|Австралия
|1
|0
|1
|2
|9
|Китай
|1
|0
|0
|1
|9
|Новая Зеландия
|1
|0
|0
|1
|11
|Австрия
|0
|2
|1
|3
|11
|Италия
|0
|2
|1
|3
|13
|США
|0
|2
|0
|2
|14
|Канада
|0
|1
|1
|2
|15
|Франция
|0
|1
|0
|1
|16
|Венгрия
|0
|0
|1
|1
|16
|Финяндия
|0
|0
|1
|1
|16
|Польша
|0
|0
|1
|1