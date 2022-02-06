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Олимпиада-2022 в Пекине

Сборная России завоевала три награды во второй медальный день Олимпиады

В воскресенье лыжник Александр Большунов принес российской команде первую золотую медаль на Играх в Пекине
© Сергей Бобылев/ТАСС

ПЕКИН, 6 февраля. /ТАСС/. Российские спортсмены завоевали одну золотую, одну серебряную и одну бронзовую награду во второй медальный день Олимпийских игр в Пекине.

В воскресенье должны были разыгрываться семь комплектов наград, однако финальные соревнования по горнолыжному спорту в скоростном спуске у мужчин были перенесены на понедельник из-за неблагоприятных погодных условий.

Лыжник Александр Большунов завоевал золото в скиатлоне, Денис Спицов стал серебряным призером. Фристайлистка Анастасия Смирнова выиграла бронзу в дисциплине "могул".

Сборная России занимает третье место в медальном зачете, завоевав одну золотую, две серебряные и две бронзовые награды. Первыми идут норвежцы (две золотые и одна бронзовая медаль), вторыми - шведы (две золотые медали).

7 февраля на Олимпиаде будет разыграно девять комплектов наград. Игры завершатся 20 февраля.

Таблица медалей XXIV зимних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Норвегия2013
2Швеция2002
3Россия1225
4Германия1102
4Нидерланды1102
6Словения1012
6Япония1012
6Австралия1012
9Китай1001
9Новая Зеландия1001
11Австрия0213
11Италия0213
13США0202
14Канада0112
15Франция0101
16Венгрия0011
16Финяндия0011
16Польша0011

 

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Олимпиада-2022 в Пекине
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