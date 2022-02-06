Бронзовый призер Игр в Пекине Смирнова будет готовиться к Олимпиаде 2026 года

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 6 февраля. /ТАСС/. Российская фристайлистка Анастасия Смирнова, завоевавшая в воскресенье бронзу Олимпийских игр в соревнованиях в дисциплине "могул", будет готовиться к Олимпиаде 2026 года. Об этом спортсменка сообщила журналистам.

"Мы начинаем следующий цикл - подготовки к Олимпийским играм 2026 года", - отметила Смирнова.

По ее словам, российским спортсменам по силам завоевать золотую медаль в могуле.

Как отметил президент Федерации фристайла России Алексей Курашов, результат Смирновой придает уверенность в том, что федерация находится на правильном пути. "Мы уже должны планировать следующее четырехлетие. В следующем олимпийском цикле предстоят два чемпионата мира, нам надо на 2026 год планировать олимпийское золото. Будем двигаться дальше и исправлять ошибки, работать еще сильнее", - сказал Курашов журналистам.

Смирновой 19 лет, она представляет общество ЦСКА. Спортсменка является чемпионкой мира 2021 года в парном могуле, а также бронзовым призером мирового первенства в индивидуальных соревнованиях.