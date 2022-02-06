Итальянские керлингисты лидируют за день до конца группового этапа Олимпиады в дабл-миксте

ПЕКИН, 6 февраля. /ТАСС/. Сборная Италии по керлингу одержала победы над командами Китая и Швеции в матчах пятого игрового дня группового этапа олимпийского турнира в дабл-миксте. Олимпиада проходит в Пекине.

Итальянцы обыграли китайцев со счетом 8:4, шведов - 12:8. Также в воскресенье сборная Норвегии одержала две победы над командами Швеции и Великобритании с одинаковым счетом 6:2. Керлингисты из Великобритании выиграли у китайцев со счетом 6:5, австралийцы одержали победы над командами Швейцарии (9:6) и Канады (10:8), швейцарцы со счетом 6:5 переиграли команду США.

После пятого дня итальянцы продолжают возглавлять турнирную таблицу, команда одержала восемь побед и не потерпела ни одного поражения. Второе место делят сборные Канады, Великобритании и Норвегии, у трех команд по пять побед и три поражения. Далее идут сборные Швеции (пять побед, четыре поражения), Чехии, Швейцарии, США (3-5), Китая (2-6) и Австралии (2-7). 7 февраля пройдут последние матчи группового этапа и полуфиналы.

За медали в дабл-миксте борются десять сборных. После кругового турнира четыре лучшие команды выйдут в полуфинал. Финал и матч за третье место состоятся 8 февраля. Сборная России не смогла преодолеть квалификационный раунд и не принимает участия в турнире.

В мужских соревнованиях по керлингу Россию представит команда Сергея Глухова, в женских - команда Алины Ковалевой. Первые встречи россияне проведут против сборных США 9 и 10 февраля соответственно.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля. В Китае спортсмены разыграют 109 комплектов наград.