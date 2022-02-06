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Олимпиада-2022 в Пекине

Авербух считает, что на украинских фигуристов оказывается политическое давление

Все иностранные фигуристы стоя аплодировали россиянке, спортсмены из Украины остались на своих местах и ограничились сдержанной реакцией

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Украинские фигуристы, отказавшиеся аплодировать стоя россиянке Камиле Валиевой, испытывают политическое давление в своей стране. Такое мнение ТАСС по телефону высказал серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух.

После исполнения Валиевой короткой программы в командном турнире все иностранные фигуристы стоя аплодировали российской спортсменке, однако украинцы остались на своих местах и ограничились сдержанной реакцией на выступление россиянки.

"Не хотел бы комментировать эту тему. Конечно, немного странно, потому что с той же украинской парой работал Саша Жулин (Александра Назарова и Максим Никитин - прим. ТАСС). Все так пересечено, особенно в фигурном катании, мы всегда как бы над этой ситуацией. Но, видимо, такая политическая ангажированность, что ж, каждый выбирает свое", - сказал Авербух.

"Валиева каталась так, что нужно было аплодировать стоя. Есть запуганные ребята, думаю, поэтому такая история, будут возвращаться домой, а там все извратят, мне даже жалко ребят", - добавил собеседник агентства.

Сборная России набрала 45 очков и занимает первое место в командном турнире, опережая идущих вторыми американцев на три балла. Третью позицию занимает команда Японии (39), далее идут сборные Канады (30) и Китая (29). Турнир завершится 7 февраля.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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