Тренер фристайлистки Смирновой считает, что спортсменке нужно время для золота

КАЗАНЬ, 6 февраля. /ТАСС/. Бронзовый призер Олимпийских игр по фристайлу в могуле россиянка Анастасия Смирнова способна выиграть золото, но для этого нужно время. Такое мнение высказал ТАСС личный тренер спортсменки, и. о. директора СШОР "Огонек" им. Л. Д. Постникова в Чусовом Пермского края Руслан Шарифуллин.

В воскресенье Смирнова завоевала бронзовую медаль в дисциплине "могул" на Олимпиаде. Первое место заняла австралийка Джакара Энтони, серебро выиграла представительница США Джаэлин Кауф.

"Это определенный успех. Конечно же, мы все радовались, сегодня это был максимум, на что были способны. Она сделала все, что от нее зависит, для нее это победа. Но я не сомневаюсь в том, что она способна выиграть, просто нужно время. Эта Олимпиада для нас - определенная ступень к тому, чтобы подняться к наивысшей награде", - сказал тренер.

Он отметил, что Анастасия была бы готова к золоту, но в подготовке в нынешнем сезоне были некоторые проблемы, связанные с акробатической частью в прыжках. "Мы поправляли-поправляли, но, к сожалению, чуть-чуть не хватило времени для того, чтобы выиграть Олимпийские игры. Но она сделала максимум из того, что сегодня есть", - сказал Шарифуллин.

Тренер также заявил о плохом состоянии инфраструктуры спортивной школы, в которой тренировалась фристайлистка. "Самое главное, чтобы этой наградой вдохновились наши чиновники. С мотивацией детей у нас проблем нет, у нас в школе числится 430 детей, все тренируются с большим желанием. Я хочу достучаться до наших чиновников. У нас есть гора, она лучшая в стране, но наша инфраструктура оставляет желать лучшего", - сказал тренер.

Анастасии Смирновой 19 лет, она воспитанница СШОР "Огонек" им. Л. Д. Постникова в Чусовом Пермского края и представляет общество ЦСКА. Спортсменка является чемпионкой мира 2021 года в парном могуле, а также бронзовым призером мирового первенства в индивидуальных соревнованиях.