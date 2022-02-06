Футболисты сборной России пожелали удачи российским олимпийцам в Пекине

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Российские футболисты записали видеообращение к соотечественникам, участвующим в Олимпийских играх в Пекине. Видеообращение приводит пресс-служба сборной России по футболу.
Болеем за наших— Сборная России (@TeamRussia) February 6, 2022
Тёплые и напутственные пожелания российским олимпийцам @Olympic_Russia#Beijing2022 #Olympics #Пекин2022 pic.twitter.com/hSHxjncPPm
В обращении к российским олимпийцам приняли участие главный тренер мужской сборной Валерий Карпин, игроки национальной команды Денис Черышев, Александр Ерохин, бывшие футболисты сборной Руслан Нигматуллин и Денис Глушаков, а также футболистки сборной России Яна Шеина и Лина Якупова.
"Мы в вас верим и болеем всей страной, погнали", - сказал Карпин.
"Пусть Олимпиада принесет множество радостных моментов и побед", - пожелал Ерохин.
"Желаем вам удачи, новых рекордов и медалей. Мы хотим золота", - сказала Шеина.
Сборная России занимает третье место в медальном зачете Олимпийских игр, в активе российских спортсменов одна золотая, две серебряные и две бронзовые медали. Олимпиада в Пекине завершится 20 февраля.