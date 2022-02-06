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Олимпиада-2022 в Пекине

Футболисты сборной России пожелали удачи российским олимпийцам в Пекине

Россияне занимают третье место в медальном зачете Игр
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Российские футболисты записали видеообращение к соотечественникам, участвующим в Олимпийских играх в Пекине. Видеообращение приводит пресс-служба сборной России по футболу.

В обращении к российским олимпийцам приняли участие главный тренер мужской сборной Валерий Карпин, игроки национальной команды Денис Черышев, Александр Ерохин, бывшие футболисты сборной Руслан Нигматуллин и Денис Глушаков, а также футболистки сборной России Яна Шеина и Лина Якупова.

"Мы в вас верим и болеем всей страной, погнали", - сказал Карпин.

"Пусть Олимпиада принесет множество радостных моментов и побед", - пожелал Ерохин.

"Желаем вам удачи, новых рекордов и медалей. Мы хотим золота", - сказала Шеина.

Сборная России занимает третье место в медальном зачете Олимпийских игр, в активе российских спортсменов одна золотая, две серебряные и две бронзовые медали. Олимпиада в Пекине завершится 20 февраля.

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Олимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
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