"Базель" в дебютном матче Чалова за команду сыграл вничью со "Сьоном"

ТАСС, 6 февраля. "Базель" сыграл вничью со "Сьоном" со счетом 3:3 в домашнем матче 20-го тура чемпионата Швейцарии по футболу.

В составе "Базеля" голы забили Валентин Штокер (23-я минута), Дэн Н'Дойе (35) и Лиам Миллар (69). У "Сьона" отличились Клейтон (11) и Анто Гргич (56, 83 - с пенальти).

За "Базель" дебютировал российский нападающий Федор Чалов, перешедший в швейцарский клуб на правах аренды из московского ЦСКА. Россиянин не отметился голевыми действиями, на 44-й минуте он получил желтую карточку, а на 89-й был заменен.

"Базель" занимает вторую строчку в чемпионате Швейцарии, в 20 играх команда набрала 37 очков. "Сьон" идет шестым, после 20 матчей у команды 25 очков. В следующем туре "Базель" на выезде сыграет с "Янг Бойз" 13 февраля, "Сьон" в этот же день встретится в гостевом матче с "Люцерном".