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Олимпиада-2022 в Пекине

Вяльбе назвала состав сборной России на лыжный спринт на Олимпиаде в Пекине

Гонки состоятся 8 февраля
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе
© Сергей Бобылев/ТАСС

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 6 февраля. /ТАСС/. Назван состав сборной России по лыжным гонкам на мужскую и женскую спринтерские дистанции на Олимпийских играх в Пекине. Об этом ТАСС сообщила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Спринтерские гонки состоятся 8 февраля.

В состав российской команды вошли Александр Большунов, Александр Терентьев, Артем Мальцев, Сергей Устюгов, Наталья Непряева, Юлия Ступак, Христина Мацокина и Вероника Степанова.

Большунов на Играх в Пекине впервые стал олимпийским чемпионом, победив в воскресенье в скиатлоне. Непряева в той же дисциплине завоевала первую в карьере олимпийскую медаль - серебряную.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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