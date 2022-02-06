Вяльбе назвала состав сборной России на лыжный спринт на Олимпиаде в Пекине

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 6 февраля. /ТАСС/. Назван состав сборной России по лыжным гонкам на мужскую и женскую спринтерские дистанции на Олимпийских играх в Пекине. Об этом ТАСС сообщила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Спринтерские гонки состоятся 8 февраля.

В состав российской команды вошли Александр Большунов, Александр Терентьев, Артем Мальцев, Сергей Устюгов, Наталья Непряева, Юлия Ступак, Христина Мацокина и Вероника Степанова.

Большунов на Играх в Пекине впервые стал олимпийским чемпионом, победив в воскресенье в скиатлоне. Непряева в той же дисциплине завоевала первую в карьере олимпийскую медаль - серебряную.