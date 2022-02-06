Сборная США со счетом 8:0 разгромила швейцарок в матче олимпийского хоккейного турнира

ПЕКИН, 6 февраля. /ТАСС/. Женская сборная США со счетом 8:0 обыграла команду Швейцарии в матче группового этапа олимпийского хоккейного турнира. Соревнования проходят в Пекине.

В составе американской сборной шайбы забросили Хилари Найт (6-я и 15-я минуты), Джесси Комфер (15, 38), Келли Паннек (17, 23), Аманда Кессел (20) и Дэни Камеранези (58).

Сборная США возглавляет группу A, команда одержала три победы в трех турах и набрала 9 очков, швейцарки - последние, команда не одержала ни одной победы в трех матчах. Второй идет сборная Канады (6 очков, 2 матча), далее расположились сборные России (3; 2) и Финляндии (0; 2).

В группе B сборная Китая одержала победу над японками в серии буллитов - 2:1. Сборная Японии возглавляет группу с 7 очками, далее идут сборные Чехии (6, 2), Китая (5, 3), Швеции и Дании (обе - 0, 2).

По регламенту турнира в плей-офф выходят все команды группы A и три лучшие команды из группы B.

Женский хоккей впервые был представлен на Олимпийских играх в 1998 году в Нагано. Российские хоккеистки в шестой раз принимают участие в олимпийском турнире. На Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане команда заняла четвертое место, что является лучшим результатом россиянок на Играх.