Репилов будет заявлен для участия в командной гонке саночников на Олимпиаде в Пекине

ПЕКИН, 6 февраля. /ТАСС/. Действующий чемпион мира Роман Репилов получит право выступить за команду России в смешанной эстафете, которая завершит 10 февраля олимпийский турнир саночников. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России Сергей Чудинов.

В воскресенье завершился олимпийский турнир мужчин, выступающих в одиночных санях. Лучший результат среди россиян показал Репилов, занявший девятое место. Семен Павличенко финишировал десятым, Александр Горбацевич - 14-м.

"Репилов занял наивысшее место среди россиян, поэтому будет заявлен на командную гонку", - сказал Чудинов.

В командной гонке страну представляют по одному мужчине и женщине, выступающих в одиночных санях, а также мужской экипаж саней-двоек.