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Олимпиада-2022 в Пекине

Репилов будет заявлен для участия в командной гонке саночников на Олимпиаде в Пекине

В воскресенье россиянин занял девятое место в заездах одиночников
Роман Репилов Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Роман Репилов
© Антон Новодережкин/ТАСС

ПЕКИН, 6 февраля. /ТАСС/. Действующий чемпион мира Роман Репилов получит право выступить за команду России в смешанной эстафете, которая завершит 10 февраля олимпийский турнир саночников. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России Сергей Чудинов.

В воскресенье завершился олимпийский турнир мужчин, выступающих в одиночных санях. Лучший результат среди россиян показал Репилов, занявший девятое место. Семен Павличенко финишировал десятым, Александр Горбацевич - 14-м.

"Репилов занял наивысшее место среди россиян, поэтому будет заявлен на командную гонку", - сказал Чудинов.

В командной гонке страну представляют по одному мужчине и женщине, выступающих в одиночных санях, а также мужской экипаж саней-двоек.

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Олимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
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