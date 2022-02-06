Призер Олимпиады фристайлистка Смирнова не полетит в Россию вместе с командой

ПЕКИН, 6 февраля. /ТАСС/. Бронзовый призер Олимпийских игр в Пекине фристайлистка Анастасия Смирнова не полетит в Россию вместе с командой и останется на церемонию награждения. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации фристайла России Алексей Курашов.

В воскресенье Смирнова завоевала бронзовую медаль в дисциплине "могул" на Олимпиаде. Первое место заняла австралийка Джакара Энтони, серебро выиграла представительница США Джаэлин Кауф. Российская команда по могулу планирует вернуться на родину 7 февраля.

"Сейчас мы переоформляем билет, Настя не полетит в Россию вместе со всей командой по могулу, которой предстоит подготовка к мартовским этапам Кубка мира, - сказал Курашов. - На Олимпиаде у нас сезон не завершается. Что касается Анастасии, то она остается в Пекине на церемонию награждения и вернется в Россию позже".

Церемония награждения во фристайле в женском могуле пройдет 7 февраля.

Смирновой 19 лет, она воспитанница СШОР "Огонек" им. Л. Д. Постникова в Чусовом Пермского края и представляет общество ЦСКА. Спортсменка является чемпионкой мира 2021 года в парном могуле, а также бронзовым призером мирового первенства в индивидуальных соревнованиях.