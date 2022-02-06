Гандболистки ЦСКА проиграли "Дьёру" в матче Лиги чемпионов

ТАСС, 6 февраля. Российский гандбольный клуб ЦСКА проиграл венгерскому "Дьёру" со счетом 23:27 в матче 12-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Игра проходила в Москве.

ЦСКА занимает пятое место в группе В с 12 очками в 12 встречах. "Дьёр", который уже обеспечил себе выход в четвертьфинал, лидирует в группе с 24 очками. Предыдущий матч между командами в Венгрии завершился победой "Дьёра" со счетом 32:22.

Следующий матч ЦСКА в Лиге чемпионов состоится 13 февраля против турецкого "Кастамону" в гостях. Групповой этап для армейцев завершится 20 февраля домашним матчем с французским "Мецом". Две лучшие команды каждой группы выйдут в четвертьфинал. Клубы, занявшие места с третьего по шестое, сыграют в плей-офф за выход в 1/4 финала.

Гандбольная Лига чемпионов среди женских клубов проводится с 1961 года. До сезона-1993/94 она носила название "Европейский кубок чемпионов". С сезона-2013/14 победитель стал определяться по итогам "Финала четырех". Среди российских клубов только "Звезда" из Звенигорода выигрывала Лигу чемпионов (2007/08). Советские команды 16 раз побеждали в турнире.