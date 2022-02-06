"Барселона" обыграла "Атлетико" в матче чемпионата Испании по футболу

ТАСС, 6 февраля. "Барселона" дома со счетом 4:2 обыграла мадридский "Атлетико" в матче 23-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча прошла в Барселоне на стадионе "Камп Ноу".

В составе победителей голы забили Жорди Альба (10-я минута), Гави (21), Рональд Араухо (43) и Дани Алвес (49). У "Атлетико" отличились Янник Феррейра Карраско (8) и Луис Суарес (58). Алвес забил первый гол после возвращения в "Барселону", за которую защитник играл с 2008 по 2016 год и стал трехкратным победителем Лиги чемпионов и шестикратным чемпионом Испании.

На 69-й минуте Алвес получил красную карточку после того, как главный арбитр встречи воспользовался системой видеоассистента рефери (VAR).

Испанский полузащитник Адама Траоре провел первый матч за "Барселону" после перехода в клуб на правах аренды из английского "Вулверхэмптона" и отметился голевой передачей. Траоре 26 лет, он является воспитанником "Барселоны", во взрослой команде дебютировал в 2013 году, проведя один матч. Также первый матч за "Барселону" провел габонский нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг, который перешел в клуб на правах свободного агента. С зимы 2018 года Обамеянг выступал за английский "Арсенал".

Защитник "Барселоны" Жерар Пике провел 593-й матч за клуб, сравнявшись по числу игр с Карлесом Пуйолем. Больше игр в составе каталонского клуба провели только аргентинец Лионель Месси (778), нынешний тренер "Барселоны" Хави Эрнандес (767), Андрес Иньеста (674) и Серхио Бускетс (659).

"Барселона" вышла на четвертое место в турнирной таблице, после 22 матчей у команды 38 очков. "Атлетико" идет пятым, подопечные Диего Симеоне набрали 36 очков в 22 играх. В следующем матче "Барселона" в гостях встретится с "Эспаньолом" 13 февраля, "Атлетико" днем ранее на своем поле сыграет с "Хетафе".