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Футбол в России

Футболист Морозов покинул московское "Динамо"

Защитник выступал за команду с 2014 года
Защитник Динамо" Григорий Морозов Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Защитник Динамо" Григорий Морозов
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

ТАСС, 6 февраля. Защитник Григорий Морозов и московский футбольный клуб "Динамо" расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщает пресс-служба "Динамо".

В текущем сезоне Морозов выступал за команду "Динамо-2" в третьем по силе дивизионе чемпионата России.

Морозову 27 лет, он является воспитанником Академии им. Коноплева. За "Динамо" футболист дебютировал в 2014 году. В составе главной команды защитник провел 119 матчей, забил четыре гола, отдал три результативные передачи. В сезоне-2020/21 выступал за "Уфу" на правах аренды.

"Динамо" занимает второе место в Тинькофф - Российской премьер-лиге, набрав 36 очков после 18 туров. Следующий матч в чемпионате России клуб проведет 26 февраля в гостях против подмосковных "Химок".

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