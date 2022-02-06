Футболист Морозов покинул московское "Динамо"

ТАСС, 6 февраля. Защитник Григорий Морозов и московский футбольный клуб "Динамо" расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщает пресс-служба "Динамо".

В текущем сезоне Морозов выступал за команду "Динамо-2" в третьем по силе дивизионе чемпионата России.

Морозову 27 лет, он является воспитанником Академии им. Коноплева. За "Динамо" футболист дебютировал в 2014 году. В составе главной команды защитник провел 119 матчей, забил четыре гола, отдал три результативные передачи. В сезоне-2020/21 выступал за "Уфу" на правах аренды.

"Динамо" занимает второе место в Тинькофф - Российской премьер-лиге, набрав 36 очков после 18 туров. Следующий матч в чемпионате России клуб проведет 26 февраля в гостях против подмосковных "Химок".