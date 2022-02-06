Игроки из РПЛ присоединятся к клубам 12 февраля после участия в Кубке африканских наций

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Нападающий московского футбольного клуба "Динамо" и сборной Камеруна Клинтон Н'Жи присоединится к команде на третьем зимнем сборе 12 февраля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного клуба.

Н'Жи в составе сборной Камеруна выступал на Кубке африканских наций. Его команда заняла третье место на турнире. Нападающий "Динамо" принял участие в шести играх.

"Н'Жи прибудет на сбор "Динамо" 12 февраля", - сообщили ТАСС в пресс-службе "Динамо".

В составе занявшей четвертое место сборной Буркина-Фасо на Кубке африканских наций выступал нападающий грозненского "Ахмата" Мохамед Конате (пять игр, одна желтая карточка, ни одного результативного действия). В пресс-службе клуба из столицы Чеченской Республики в ответ на запрос ТАСС сообщили, что форвард присоединится к команде на третьем сборе. "После выступления на Кубке африканских наций он отдохнет несколько дней. 11 февраля у "Ахмата" начнется третий сбор, Конате присоединится к команде 12 февраля и будет готовиться к возобновлению сезона", - пояснили в пресс-службе грозненцев.

Помимо Н'Жи и Конате Российскую премьер-лигу (РПЛ) на Кубке африканских наций представляли нигерийский нападающий московского ЦСКА Чидера Эджуке (две игры) и тунисский защитник казанского "Рубина" Монтассар Тальби (четыре матча). Форвард армейцев вместе со своей сборной дошел до 1/8 финала, где нигерийцы уступили команде Туниса (0:1). Игрок обороны клуба из столицы Татарстана завершил выступление на турнире в 1/4 финала, где сборная Туниса проиграла команде Буркина-Фасо (0:1). Эджуке присоединился к ЦСКА 30 января, переболевший коронавирусной инфекцией Тальби прибудет в расположение "Рубина" 12 февраля.

Сезон в Тинькофф-РПЛ возобновится в конце февраля. В 19-м туре чемпионата России "Динамо" на выезде сыграет с подмосковными "Химками", ЦСКА в гостях встретится с московским "Спартаком" (обе игры пройдут 26 февраля), "Ахмат" в Грозном примет "Уфу" (27 февраля), "Рубин" в Санкт-Петербурге сыграет с "Зенитом" (28 февраля). После 18 туров первое место в турнирной таблице премьер-лиги занимает "Зенит" (38 очков); "Динамо" располагается на второй строчке (36), ЦСКА - на четвертой (30), "Ахмат" - на седьмой (27), "Рубин" - на 10-й (22).