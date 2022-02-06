Определились все полуфиналисты клубного чемпионата мира по футболу

ТАСС, 6 февраля. Футбольный клуб "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии победил "Аль-Джазиру" из ОАЭ со счетом 6:1 в четвертьфинале клубного чемпионата мира. Игра проходила в Абу-Даби (ОАЭ).

В составе победителей голами отметились Одион Игало (36), Матеус Перейра (40), Мохаммед Канно (58), Салем Аль-Давсари (78), Мусса Марега (88), Андре Каррильо (90+2, с пенальти). У "Аль-Джазиры" отличился Абдулай Диаби (14).

В полуфинале чемпионата мира "Аль-Хиляль" сыграет с английским "Челси", который напрямую отобрался в данную стадию. В другом полуфинальном матче встретятся бразильский "Палмейрас" и египетский "Аль-Ахли".

"Аль-Хиляль" является действующим победителем азиатской Лиги чемпионов.

В клубном чемпионате мира участвуют команды, победившие в главных континентальных международных турнирах Европы, Южной Америки, Северной Америки, Африки, Азии, Австралии и Океании, а также действующий чемпион страны, принимающей турнир.

Клубный чемпионат мира завершится 12 февраля. Действующим победителем турнира является германская "Бавария".