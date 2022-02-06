Российский шахматист Есипенко победил француза Бакро на турнире серии Гран-при в Берлине

ТАСС, 6 февраля. Россиянин Андрей Есипенко победил белыми фигурами француза Этьена Бакро в матче третьего тура группового этапа турнира серии Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE). Соревнования проходят в Берлине.

В другом матче группы А россиянин Александр Грищук сыграл вничью с американцем Хикару Накамурой. В группе В встречи поляка Радослава Войташека и россиянина Владимира Федосеева, а также россиянина Григория Опарина и венгра Рихарда Раппорта завершились вничью. В группе С индиец Гуджрати Видит победил белыми фигурами россиянина Даниила Дубова, американец Левон Аронян выиграл белыми фигурами у немца Винсента Кеймера. В группе D индиец Пентала Харикришна сыграл вничью с американцем Леньером Домингесом, а американец Уэсли Со победил белыми фигурами испанца Алексея Широва.

Есипенко 19 лет, он является чемпионом мира и Европы среди юниоров (до 16 лет), занимает 27-е место в мировом рейтинге. Ранее на турнире россиянин сыграл вничью с Грищуком и проиграл черными фигурами Накамуре. После трех туров Накамура лидирует в турнирной таблице группы А с 2 очками, Есипенко и Грищук делят второе и третье место (по 1,5 очка), Бакро идет последним (1).

В турнире на каждом этапе участвуют 16 шахматистов, которые разделены на четыре группы по четыре участника. После шести туров группового этапа победитель каждого квартета выходит в полуфинал.

Гран-при FIDE является первым отборочным турниром к матчу за мировую шахматную корону. Серия Гран-при состоит из трех этапов, которые в 2022 году пройдут в Берлине (первый и третий этап) и Белграде (второй этап). После окончания последнего этапа два лучших шахматиста в общем зачете получат право сыграть на турнире претендентов.

Соревнования в Берлине завершатся 17 февраля. Призовой фонд каждого этапа составляет €150 тыс.