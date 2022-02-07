Гол и передача Месси помогли ПСЖ разгромить "Лилль" в чемпионате Франции по футболу

ТАСС, 7 февраля. /ТАСС/. Футбольный клуб ПСЖ в гостях победил "Лилль" со счетом 5:1 в матче 23-го тура чемпионата Франции.

В составе победителей забитыми голами отметились Данилу Перейра (10-я, 51-я минута), Преснель Кимпембе (32), Лионель Месси (38), Килиан Мбаппе (67). У "Лилля" отличился Свен Ботман (28).

Месси забил второй гол в чемпионате Франции. Также нападающий сделал результативную передачу на Кимпембе, которая стала для аргентинца седьмой в турнире.

Месси 34 года, он перешел в ПСЖ из испанской "Барселоны" летом 2021 года. В текущем сезоне футболист провел за клуб 19 матчей, в которых забил семь голов и отдал семь голевых передач. Месси выступал за "Барселону" с 2003 по 2021 год, провел за команду 778 матчей, забил 672 гола, отдал 303 результативные передачи. В составе испанской команды нападающий стал четырехкратным победителем Лиги чемпионов и трехкратным обладателем Суперкубка УЕФА, десятикратным чемпионом Испании, семикратным обладателем кубка страны и восьмикратным победителем Суперкубка Испании, а также трехкратным чемпионом мира среди клубов.

ПСЖ занимает первое место в чемпионате Франции, после 23 матчей у команды 56 очков, Следующий матч в первенстве страны клуб проведет 11 февраля дома против "Ренна".

"Лилль" является действующим чемпионом страны, в текущем розыгрыше команда занимает 11-е место, набрав 32 очка после 23 встреч. Следующий матч в первенстве страны клуб проведет 12 февраля в гостях против "Монпелье".