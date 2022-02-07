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Олимпиада-2022 в Пекине

Тренеры Вяльбе, Бородавко и Москвина прилетели в Пекин на Олимпийские игры

В столицу Китая также прибыли мужская и женская сборные России по керлингу, часть национальной команды по фристайлу, бобслеисты Алексей Зайцев, Владислав Жаровцев и Александр Ефимов, хоккеисты Сергей Плотников и Артем Анисимов

ПЕКИН, 7 февраля. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по лыжным гонкам Елена Вяльбе, занимающая также пост главы Федерации лыжных гонок России, а также старший тренер лыжников Юрий Бородавко и тренер фигуристов Тамара Москвина прилетели в Пекин на Олимпиаду. Самолет из Красноярска со спортсменами и тренерами приземлился в аэропорту Шоуду.

В столицу Китая также прибыли мужская и женская сборные России по керлингу, часть национальной команды по фристайлу, бобслеисты Алексей Зайцев, Владислав Жаровцев и Александр Ефимов, хоккеисты Сергей Плотников и Артем Анисимов, а также хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз.

В состав женской команды по керлингу вошли скип Алина Ковалева, а также Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова. Мужскую команду в Пекине представят скип Сергей Глухов, а также Евгений Климов, Дмитрий Миронов, Антон Калалб и Даниил Горячев.

Игры в Пекине завершатся 20 февраля.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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