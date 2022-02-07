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Олимпиада-2022 в Пекине

Первые российские спортсмены, принимавшие участие в Олимпийских играх, вылетели из Пекина

Самолет с олимпийцами, направляющийся в Красноярск, покинул аэропорт Шоуду в 03:40 мск

ПЕКИН, 7 февраля. /ТАСС/. Первые представители сборной России покинули столицу Олимпийских игр Пекин и вылетели на родину. Самолет с олимпийцами, направляющийся в Красноярск, покинул аэропорт Шоуду в 08:40 по местному времени (03:40 мск).

Первыми вылетели в Россию представители фристайла, специализирующиеся в могуле. Исключением стала только бронзовый призер Олимпиады Анастасия Смирнова, которая задержится в Пекине для участия в церемонии награждения.

Покинул столицу Китая и нападающий сборной России по хоккею Андрей Кузьменко, который не сможет претендовать на участие в Олимпиаде из-за травмы.

Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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