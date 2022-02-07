Овермарса уволили из "Аякса" из-за неуместных сообщений коллегам-женщинам

ТАСС, 7 февраля. Марк Овермарс ушел с поста спортивного директора нидерландского футбольного клуба "Аякс" после скандала, связанного с отправкой им сообщений сексуального характера нескольким женщинам-коллегам. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Я прошу прощения за то, что сделал, - сказал Овермарс. - Конечно, такое поведение неприемлемо для человека на этой должности. Сейчас это понимаю и я, но уже поздно. Теперь у меня нет другого выбора, кроме как покинуть "Аякс".

Овермарс занимал пост спортивного директора с 2012 года, его контракт был рассчитан до 2026 года.

В качестве игрока Овермарс в составе "Аякса" выигрывал Лигу чемпионов и трижды становился чемпионом Нидерландов.