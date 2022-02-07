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Олимпиада-2022 в Пекине

Олимпийская чемпионка горнолыжница Шиффрин не смогла финишировать в гигантском слаломе

Американская спортсменка потеряла равновесие и не смогла проехать в ворота

ПЕКИН, 7 февраля. /ТАСС/. Двукратная олимпийская чемпионка по горнолыжному спорту американка Микаэла Шиффрин сошла с дистанции во время первой попытки в гигантском слаломе на Играх в Пекине.

Американская спортсменка потеряла равновесие и не смогла проехать в ворота.

На Олимпиаде в Пхёнчхане Шиффрин выиграла золото в гигантском слаломе и серебро в комбинации, на Играх в Сочи она завоевала золото в слаломе. Американка шесть раз одерживала победу на чемпионатах мира и трижды выигрывала общий зачет Кубка мира. Всего на ее счету 73 победы на этапах Кубка мира во всех дисциплинах.

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Олимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
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