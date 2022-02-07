Фигуристы Мишина и Галлямов считают, что ранняя тренировка повлияла на их выступление

ПЕКИН, 7 февраля. /ТАСС/. Ранняя тренировка повлияла на выступление в произвольной программе в рамках командного турнира на Олимпиаде в Пекине российских фигуристов Анастасии Мишиной и Александра Галлямов. Такое мнение спортсмены высказали журналистам.

Россияне заняли первое место по итогам произвольной программы, набрав 145,20 балла, в конце выступления Мишина и Галлямов упали при выполнении поддержки.

"Пришлось вставать в 4 утра, никогда так не вставали: здесь утро, дома вечер. Даже тренировка в 6:30, никто к такому не привык, на таких соревнованиях ты должен быть готовым ко всему - это обычные слова, - сказала Мишина. - Мы старались держать себя, немножко не додержались. Федерация смотрит на наши тренировки, на готовность спортсменов".

"Во время падения подумала, что пикируем. Условия у всех одинаковые, но как мы понимаем, не у всех все получилось. До этого вставали в восемь, в десять, тренировки были вечером", - добавила фигуристка.