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Олимпиада-2022 в Пекине

Стал известен предварительный состав российских лыжников на гонку с раздельным стартом

Гонка состоится 11 февраля
Алексей Червоткин Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Алексей Червоткин
© Сергей Бобылев/ТАСС

ПЕКИН, 7 февраля. /ТАСС/. Александр Большунов, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин и Илья Семиков должны будут выступить в гонке с раздельным стартом на Олимпийских играх в Пекине. Об этом ТАСС сообщили в национальной команде.

Мужская гонка на 15 км классическим стилем состоится 11 февраля.

Под вопросом пока находится только кандидатура Червоткина, который в воскресенье неудачно выступил в скиатлоне - 36-е место. В тренерском штабе такой результат лыжника связывают с тем, что на день гонки мог прийтись пик акклиматизации.

Большунов одержал победу в скиатлоне, завоевав первое олимпийское золото для себя и для команды России в Пекине.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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