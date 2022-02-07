Стал известен предварительный состав российских лыжников на гонку с раздельным стартом

ПЕКИН, 7 февраля. /ТАСС/. Александр Большунов, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин и Илья Семиков должны будут выступить в гонке с раздельным стартом на Олимпийских играх в Пекине. Об этом ТАСС сообщили в национальной команде.

Мужская гонка на 15 км классическим стилем состоится 11 февраля.

Под вопросом пока находится только кандидатура Червоткина, который в воскресенье неудачно выступил в скиатлоне - 36-е место. В тренерском штабе такой результат лыжника связывают с тем, что на день гонки мог прийтись пик акклиматизации.

Большунов одержал победу в скиатлоне, завоевав первое олимпийское золото для себя и для команды России в Пекине.