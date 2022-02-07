Бестемьянова: после победы российских фигуристов вспомнилась песня "Нас не догонят"

МОСКВА, 7 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Выступление российских фигуристов в командном турнире на Олимпийских играх 2022 года в Пекине можно охарактеризовать песней группы "Тату" "Нас не догонят". Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова.

Российские фигуристы в понедельник выиграли командный турнир на Олимпиаде. По его итогам сборная России набрала 74 очка. Второе место заняла команда США (65), третье - сборная Японии (63). В составе национальной команды в женском одиночном катании выступала Камила Валиева, в мужском одиночном катании - Марк Кондратюк, в соревнованиях спортивных пар - Анастасия Мишина и Александр Галлямов, танцевальных дуэтов - Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

"Абсолютно потрясающее выступление всей команды. Абсолютно заслуженная золотая медаль. Как поется в той песне - "Нас не догонят". Рада за ребят и за нас всех, поздравляю!" - сказала Бестемьянова.

На Олимпиаде в Пекине в фигурном катании будет разыграно еще четыре комплекта медалей. 10 февраля определятся сильнейшие в мужском одиночном катании, 14 февраля - в танцах на льду, 17 февраля - в женском одиночном катании, 19 февраля - в соревнованиях спортивных пар. Церемония закрытия Игр-2022 состоится 20 февраля.