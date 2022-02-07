Ковальчук рассказал о травме хоккеиста Кузьменко, из-за которой он покинул Олимпиаду

ПЕКИН, 7 февраля. /ТАСС/. Нападающий сборной России по хоккею Андрей Кузьменко получил повреждения, которые не дали ему возможность тренироваться в полную силу, из-за чего он покинул Олимпиаду. Об этом журналистам сообщил генеральный менеджер команды Илья Ковальчук.

В воскресенье пресс-служба национальной команды сообщила, что форвард СКА из-за травмы покинет Пекин.

"Он с нами находился 2,5 недели. Есть травмы, которые не дают ему тренироваться в полную силу. Медицинский штаб отправлял информацию в Федерацию хоккея России", - сказал Ковальчук.