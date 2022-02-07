{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Олимпиада-2022 в Пекине

Тест на коронавирус американского фигуриста Винсента Чжоу дал положительный результат

В воскресенье американец стал третьим в произвольной программе командного турнира
Винсент Чжоу Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Винсент Чжоу
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПЕКИН, 7 февраля. /ТАСС/. Тест на коронавирус американского фигуриста Винсента Чжоу на Олимпийских играх в Пекине дал положительный результат. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на пресс-службу Федерации фигурного катания США.

В воскресенье фигурист выступал с произвольной программой в командных соревнованиях, заняв третье место. В понедельник американцы стали серебряными призерами командного турнира.

"Чжоу проходит дополнительное тестирование для подтверждения своего статуса. Если результаты будут отрицательными, Чжоу сможет выступить в короткой программе мужского турнира", - заявили в федерации.

Чжоу 21 год. Фигурист является бронзовым призером чемпионата мира и трехкратным серебряным призером чемпионатов США. В мужском одиночном катании на Играх в Пхёнчхане он занял шестое место.

Короткую программу мужчины покажут 8 февраля. Олимпийские игры завершатся 20 февраля.

Теги
Олимпиада-2022 в Пекине
Интервью
Федор Емельяненко: мне было бы интересно провести бой с Вердумом
Федор Емельяненко — о последнем поединке в карьере, об отношении к поп-ММА и о выступлении Валентина Молдавского
Федор Емельяненко: мне было бы интересно провести бой с Вердумом
Читать полностью