Тест на коронавирус американского фигуриста Винсента Чжоу дал положительный результат

ПЕКИН, 7 февраля. /ТАСС/. Тест на коронавирус американского фигуриста Винсента Чжоу на Олимпийских играх в Пекине дал положительный результат. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на пресс-службу Федерации фигурного катания США.

В воскресенье фигурист выступал с произвольной программой в командных соревнованиях, заняв третье место. В понедельник американцы стали серебряными призерами командного турнира.

"Чжоу проходит дополнительное тестирование для подтверждения своего статуса. Если результаты будут отрицательными, Чжоу сможет выступить в короткой программе мужского турнира", - заявили в федерации.

Чжоу 21 год. Фигурист является бронзовым призером чемпионата мира и трехкратным серебряным призером чемпионатов США. В мужском одиночном катании на Играх в Пхёнчхане он занял шестое место.

Короткую программу мужчины покажут 8 февраля. Олимпийские игры завершатся 20 февраля.