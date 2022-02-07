Российский горнолыжник Хорошилов прилетит в Пекин на Олимпиаду 8 февраля

ПЕКИН, 7 февраля. /ТАСС/. Многократный призер этапов Кубка мира по горнолыжному спорту Александр Хорошилов прибудет в Пекин для участия в Олимпийских играх 8 февраля. Об этом ТАСС сообщила главный тренер сборной России Анастасия Попкова.

"Хорошилов прилетит 8 февраля, остальные члены олимпийской команды уже в Пекине", - сказала Попкова.

37-летний Хорошилов имеет в своем активе одну золотую и девять бронзовых наград, выигранных на этапах Кубка мира в слаломе. Единственная победа была одержана россиянином в сезоне-2014/15 в австрийском Шладминге. Хорошилов является участником четырех Олимпиад, на Играх-2018 он занял в слаломе 17-е место.

Олимпийские медали Пекина в мужском слаломе будут разыграны 16 февраля. Также планируется участие Хорошилова в командной гонке, которая состоится 19 февраля.