Жулин: российские фигуристы были единым целым во время командного турнира на Олимпиаде

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Российские фигуристы были сплоченным коллективом во время командного турнира на Олимпийских играх в Пекине. Такое мнение ТАСС по телефону высказал заслуженный тренер России Александр Жулин.

Российские фигуристы завоевали золотые медали в командном турнире. Жулин является тренером участников командного турнира - Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, выступающих в танцах на льду. В понедельник Синицина и Кацалапов стали вторыми в произвольном танце, уступив Мэдисон Чок и Эвану Бейтсу из США.

"Да, у Вики и Никиты была передержана поддержка, но суть не в этом, - сказал Жулин. - Суть в том, что вся команда была единым целым, тут ценится именно общая история, общая победа. Все были одной командой".

Тренер выразил уверенность в том, что российские фигуристы восстановятся к личным соревнованиям. "Усталость накапливается не от множества прокатов, все делают по сто прокатов в неделю. Проблема в том, что это Олимпийские игры, определенные нервы, ранний старт, мы очень рано катались, тренировки были в шесть утра, а сами старты в девять-десять. Это, конечно, очень неудобное время, думаю, к личному турниру абсолютно все акклиматизируются и будут в очень хорошей форме", - добавил собеседник агентства.

Соревнования одиночников начнутся 8 февраля, танцевальных дуэтов - 12 февраля, одиночниц - 15 февраля, спортивных пар - 18 февраля.