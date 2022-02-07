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Олимпиада-2022 в Пекине

Фигуристка Валиева рассказала, что не знала о досрочной победе в командном турнире

Россиянка победила в произвольной программе
Камила Валиева Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Камила Валиева
© Сергей Бобылев/ТАСС

ПЕКИН, 7 февраля. /ТАСС/. Российская фигуристка Камила Валиева не знала о досрочной победе национальной сборной в командном турнире на Олимпиаде в Пекине перед произвольной программой в соревнованиях одиночниц. Об этом спортсменка рассказала журналистам.

Перед произвольной программой в женском одиночном катании сборная России опережала команду США на 6 очков. Для победы российской команде Валиевой достаточно было просто откатать свою программу до конца. Фигурстка выиграла произвольную программу.

"Не следила за очками, забыла, что катаюсь последней, не знала о досрочной победе, - сказала Валиева. - Большая часть программы получилась. Счастлива, что команда взяла золотые медали, хочу поздравить всех членов нашей команды с победой".

Сборная России набрала 74 очка. Второе место заняла команда США (65), третье - сборная Японии (63).

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Олимпиада-2022 в Пекине
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