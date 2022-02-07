Ковальчук считает, что изменений в составе россиян перед игрой со швейцарцами не будет

ПЕКИН, 7 февраля. /ТАСС/. Изменений в основном составе сборной России по хоккею перед первым матчем олимпийского турнира с командой Швейцарии, скорее всего, не будет. Об этом журналистам сообщил генменеджер сборной России Илья Ковальчук.

Матч россиян со швейцарцами пройдет 9 февраля.

"До первого матча, я думаю, изменений не будет, а там посмотрим. Разрешено делать изменения в составе, если какие-то ПЦР непонятные или травмы. Можно меняться в обе стороны: организаторы нам пошли навстречу", - сказал Ковальчук.

В понедельник к команде присоединились прилетевшие из Красноярска форварды Сергей Плотников и Артем Анисимов. "Ребята сейчас отдыхают, а вечером будут тренироваться на льду с неиграющим составом. По ходу Олимпиады у запасных будет возможность тренироваться с основным составом. Что касается швейцарцев, то это очень хорошая, быстрая команда, есть сплав молодости и опыта, хорошая молодежь", - подчеркнул он.

В матче женского турнира между командами России и Канады начало игры было перенесено на час по требованию канадок предоставить им результаты ПЦР-тестов сборной России. "От команды только зависит, чтобы было избежание общения, носить маски, мыть руки", - отметил он.