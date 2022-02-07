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Олимпиада-2022 в Пекине

Фигурист Галлямов признался, что ему стыдно, что не уберег партнершу после падения

Александр Галлямов и Анастасия Мишина выиграли произвольную программу на командном турнире
Анастасия Мишина и Александр Галлямов Сергей Бобылев/ТАСС
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Анастасия Мишина и Александр Галлямов
© Сергей Бобылев/ТАСС

ПЕКИН, 7 февраля. /ТАСС/. Российскому фигуристу Александру Галлямову, выступающему в соревнованиях спортивных пар с Анастасией Мишиной, стыдно, что не удалось в полной мере уберечь партнершу после падения в произвольной программе в рамках командного турнира. Об этом Галлямов рассказал на пресс-конференции.

Мишина и Галлямов выиграли произвольную программу, несмотря на падение после "поддержки". Сборная России стала победителем командного турнира.

"Все в порядке, это только показалось, что это было страшно. Да, для нас с партнершей это неожиданность. Мне стыдно, что не удалось в полной мере уберечь партнершу. Но, слава богу, травма совсем нестрашная, залечу к личным соревнованиям", - сказал Галлямов.

Соревнования спортивных пар на Олимпиаде в Пекине начнутся 18 февраля.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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