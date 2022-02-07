Кацалапов отметил, что российские фигуристы выполнили программу почти безукоризненно

ПЕКИН, 7 февраля. /ТАСС/. Российские фигуристы, завоевавшие золотые медали в командном турнире на Олимпиаде в Пекине, выполнили свои программы практически безукоризненно и поддерживали друг друга по ходу соревнований. Такое мнение высказал журналистам фигурист Никита Кацалапов, который выступил с Викторией Синициной на Играх в соревновании танцевальных дуэтов.

"Я очень счастлив, очень горжусь всеми членами нашей замечательной золотой команды. Все выполнили свои программы практически безукоризненно, и мы все поддерживали друг друга", - сказал Кацапалов.

По его словам, после небольшого отдыха российские фигуристы начнут готовиться к следующим выступлениям на Олимпийских играх в Пекине. "Наша задача - немного выдохнуть, праздновать будем чуть позже - впереди индивидуальный зачет, мы будем к нему готовиться", - добавил он.

В понедельник российские фигуристы Камила Валиева (женское одиночное катание), Марк Кондратюк (мужское одиночное катание), Анастасия Мишина и Александр Галлямов (парное катание), Синицина и Кацалапов (танцы на льду) стали чемпионами Олимпиады в Китае в командном турнире.