Фигуристка Валиева считает, что справляется с возложенной на нее ответственностью

ПЕКИН, 7 февраля. /ТАСС/. Российская фигуристка Камила Валиева после победы в произвольной программе в командных соревнованиях на Олимпийских играх в Пекине заявила, что чувствует повышенное внимание к себе и ответственность за результат, но справляется с этим. Об этом спортсменка рассказала журналистам.

Ранее фигурстка выиграла короткую и произвольную программу в женском одиночном катании в командных соревнованиях, впервые став олимпийской чемпионкой.

"Я очень счастлива, что сегодня у меня получились два четверных, тройной аксель, - сказала Валиева. - Не получился второй тулуп, но я буду работать. Невероятные ощущения - вроде катаешься первый сезон во взрослых, а про тебя уже много говорят, это очень приятно. Я чувствую ответственность, но я с ней, думаю, справляюсь".

Валиевой 15 лет, она является действующей чемпионкой России и Европы. Россиянке принадлежат мировые рекорды в короткой, произвольной и по сумме программ. Валиева представляет центр спорта и образования "Самбо-70" и тренируется под руководством Этери Тутберидзе.

На Олимпиаде в Пекине в фигурном катании будет разыграно еще четыре комплекта медалей. 10 февраля определятся сильнейшие в мужском одиночном катании, 14 февраля - в танцах на льду, 17 февраля - в женском одиночном катании, 19 февраля - в соревнованиях спортивных пар.