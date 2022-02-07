Фигурист Кацалапов предложил ввести медаль за каждый вид программы в командном турнире

ПЕКИН, 7 февраля. /ТАСС/. Капитан сборной России по фигурном катанию Никита Кацалапов, выступающий в танцах на льду в дуэте с Викторией Синициной, предложил ввести отдельные награды за каждый вид программы в командном турнире. Об этом спортсмен рассказал журналистам.

Ранее сборная Россия стала первой в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине. Второе место заняла команда США, третье - сборная Японии. В мужском одиночном катании команду представлял Марк Кондратюк, в женском - Камила Валиева, в соревнованиях спортивных пар - Анастасия Мишина и Александр Галлямов, танцевальных дуэтов - Синицина и Кацалапов.

"Я, возможно, ввел бы медаль за каждый вид - за короткую, за произвольную. На самом деле, благодаря World Team Trophy (первый командный турнир в фигурном катании - прим. ТАСС) этот командный вид приобрел такую популярность, он создает какой-то особый командный дух, когда все члены твоей сборной передают тебе всю свою энергию. Мне кажется, это очень здорово. Это только на пользу фигурному катанию", - сказал Кацалапов.

Также Кацалапов прокомментировал свою роль в команде: "Я был уверен в каждом из ребят - у них при этом замечательные опытные тренеры. Все, что я мог, - сказать кому-то пару хороших напутственных слов".

Медали в командном турнире по фигурному катанию впервые были разыграны на Олимпиаде 2014 года в Сочи, тогда победу одержали российские фигуристы. Четыре года спустя в Пхёнчхане золотые медали завоевали канадцы, сборная России заняла второе место.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.